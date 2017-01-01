Как минимум 35 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин.

Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое, они были одеты в костюмы Санта-Клауса.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.

К зданию клуба прибывают машины скорой помощи и полиции.

В Новогоднюю ночь в Стамбуле охранять порядок на улицах вышли около 17 тысяч полицейских.

11 декабря в Стамбуле у домашнего стадиона футбольной команды "Бешикташ" произошли два взрыва, в результате которых погибли 44 человека, более 150 получили ранения.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная военизированная группировка "Ястребы свободы Курдистана".