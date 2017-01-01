Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое, они были одеты в костюмы Санта-Клауса.
Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.
К зданию клуба прибывают машины скорой помощи и полиции.
В Новогоднюю ночь в Стамбуле охранять порядок на улицах вышли около 17 тысяч полицейских.
11 декабря в Стамбуле у домашнего стадиона футбольной команды "Бешикташ" произошли два взрыва, в результате которых погибли 44 человека, более 150 получили ранения.
Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная военизированная группировка "Ястребы свободы Курдистана".