В Стамбуле произошло вооруженное нападение в ресторане

В турецком Стамбуле произошло вооруженное нападение в ресторане, сообщает телеканал NTV.

По данным СМИ, в результате нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.

Отмечается, что нападение произошло в ресторане, который находится рядом с Анатолийской крепостью, то есть в азиатской части Стамбула, на берегу Босфора.

В ночь на 1 января в Стамбуле произошло вооруженное нападение на клуб Reina. Тогда погибли 39 человек, 69 пострадавших госпитализированы. Среди жертв теракта оказалась гражданка России. Подозреваемый в теракте был задержан и признал свою вину.