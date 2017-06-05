В США уволенный сотрудник устроил стрельбу в офисе: погибли шесть человек

В городе Орландо в американском штате Флорида произошла стрельба, сообщает в понедельник телеканал Fox News. В результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе сам убийца, который покончил с собой, сообщил журналистам шериф округа Орандж Джерри Демингс.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила тела трех мужчин и одной женщины. Еще один пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. Убийца, 45-летний мужчина, расстреляв людей, покончил с собой.

Трагедия произошла в помещении офиса, отметил шериф. Убийца был бывшим сотрудником компании, располагавшейся в здании. "Он был уволен где-то в апреле этого года", — отметил шериф.

Семеро других сотрудников не пострадали, в настоящее время их допрашивают детективы, сообщил Демингс.

Стрельба произошла неподалеку от университета Фулл Сейл (Full Sail University) немногим ранее 9 утра по местному времени.