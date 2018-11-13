13.11.2018, 07:45

В США ушел из жизни один из главных создателей супергероев Marvel Стэн Ли

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NEWSru.com
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PEOPLE-STAN LEE/
PEOPLE-STAN LEE/Foto: Mario Anzuoni, REUTERS

Знаменитый американский автор комиксов Стэн Ли умер в понедельник в США в возрасте 95 лет, передает ТАСС. До своего 96-летия он не дожил чуть более месяца.

По словам дочери умершего, Ли был доставлен утром в понедельник на машине скорой помощи в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где скончался.

В феврале Ли был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыханием. До этого он несколько раз отменял публичные мероприятия со своим участием из-за проблем со здоровьем.

В начале 2016 года Ли пожаловался, что из-за значительного ухудшения зрения он потерял возможность читать и писать.

Стэн Ли родился в Нью-Йорке в 1922 году в семье еврейских иммигрантов из Румынии. В 1939 году он поступил на работу в качестве ассистента в компанию Timely Comics, которая в 1960-х годах стала называться Marvel Comics. За время работы в компании он последовательно прошел путь до постов главного редактора, издателя, президента и председателя совета директоров.

Ли известен как создатель множества комиксов, в том числе про "Человека-паука" (Spider-Man), "Людей-Икс" (X-Men), "Железного человека" (Iron Man). Он работал главным редактором, издателем, а впоследствии занимал пост председателя совета директоров американской компании Marvel Comics ("Марвел комикс").

Ли также был телеведущим и актером. Он сыграл эпизодические роли во многих фильмах о супергероях, снятых по комиксам Marvel.

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