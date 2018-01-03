03.01.2018, 13:50

В США умер глава мормонов

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Gazeta.ru
EST
В США умер глава мормонов
Foto: Rick Bowmer, AP

Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США. Об этом сообщается в твиттере организации.

Он умер в возрасте 90 лет в окружении своих близких.

В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.

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