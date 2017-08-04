В США спецпрокурор по ”российскому делу” созвал большое жюри

Спецпрокурор по ”российскому делу” Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для расследования утверждений о ”вмешательстве России в выборы”. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По их словам, предметом рассмотрения жюри будет совещание в июне 2016 года с участием сына президента США Дональда Трампа, его зятя и российского адвоката.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, созыв жюри свидетельствует о том, что рассмотрение дела ”интенсифицируется и выходит на новый этап”.

19 июля российский адвокат Наталья Весельницкая заявила, что готова выступить в американском сенате с показаниями о встрече с Дональдом Трампом-младшим в том случае, если ей будет обеспечена безопасность. Она отвергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США, и заявила, что не имеет связей с российским правительством.

Мюллер, бывший чиновник Минюста США и экс-директор ФБР, был 17 мая назначен специальным советником по надзору за расследованием ”попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года”.

Трамп заявил, что расследование подтвердит отсутствие ”сговора” между его президентской кампанией и иностранной державой. Позже он назвал назначение прокурора и начатое им расследование ”охотой на ведьм”.