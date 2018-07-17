17.07.2018, 09:50

В США россиянку задержали за незаконную работу в качестве иноагента

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РБК
EST
Maria Butina
Maria ButinaFoto: CHRIS DELMAS, AFP

Власти США обвиняют 29-летнюю россиянку Марию Бутину в работе в качестве российского агента без соответствующего уведомления американских властей. Она была задержана в Вашингтоне 15 июля.

В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, говорится в сообщении Минюста США. Ее власти США обвиняют в работе в интересах России и в работе на российского чиновника, находящегося под санкциями в США.

Девушка с таким же именем, 29-летняя Мария Бутина, являлась председателем общероссийской общественной организации ”Право на оружие”. В феврале 2017 года она вошла в состав делегации, посетившей Национальный молитвенный завтрак — торжественное мероприятие с участием Дональда Трампа.

Согласно предъявленным ей обвинениям, Бутина с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года работала ”на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который ранее был членом российского парламента, а позднее вошел в состав правления российского Центрального банка”. Имя чиновника в обвинении не указывается, однако отмечается, что в апреле 2018 года он оказался в санкционном списке США. Формированием состава российской делегации на молитвенный завтрак в 2017 году, как сообщал ТАСС, занимался бывший вице-спикер Совета Федерации, позднее ставший зампредом ЦБ, статс-секретарь Александр Торшин. В обвинительном заключении также подтверждается, что в феврале 2017 года Бутина и неназванный российский чиновник посетили Национальный молитвенный завтрак.

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В тексте опубликованного обвинительного заключения указывается, что Бутина приехала в США в 2016 году по студенческой визе F-1. При этом до и после ее прибытия Бутина была специальным помощником российского чиновника и действовала согласно его указаниям. Согласно данным ФБР, Бутина занималась налаживанием контактов с американскими чиновниками ”с целью установления частных, или как она называла их, ”обходных” каналов коммуникации”. ”Эти каналы коммуникации могли быть использованы Российской Федерацией с целью влияния на процесс принятия решений в США для продвижения интересов России”, — говорится в заключении. Кроме того, Бутина и руководивший ей российский чиновник, как утверждают в ФБР, ”планировали продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США в частности, с помощью налаживания отношений с американскими политическими организациями, включая организацию по защите права на оружие”.

В рамках этой деятельности Бутина, получая задания от неназванного российского чиновника, организовывала встречи с американскими политиками и кандидатами на должностные посты, посещала мероприятия с участием значимых политических фигур, отчитываясь об итогах деятельности перед своим куратором, говорится в обвинительном заключении. В документе также упоминаются некие два гражданина США, имена которых не называются. В документе они фигурируют под обозначениями ”Персона один” и ”Персона два”. С ними она поддерживала регулярный контакт с помощью электронной переписки, фрагменты которой приводятся в документе.

С ”Персоной один” Бутина установила контакт в 2013 году в Москве. Он оказывал ей помощь в установлении контактов с американскими политиками, в том числе руководством организации по защите права на оружие. В 2015 году она отправила ему письмо, в теме переписки стоял заголовок ”Второй Познер” (в примечании к этому абзацу указано, что по версии ФБР, это отсылка к журналисту Владимиру Познеру). В самом письме, которое было переведено на английский язык с помощью сервиса Google Translate, говорилось о намерении установить контакт с некой политической партией США, которая должна была получить контроль над правительством США после выборов 2016 года и которая, как было указано в письме ”традиционно ассоциируется с агрессивной внешней политикой, в частности в отношении России”. С этой целью Бутина предлагала войти в контакт с организацией по защите права на оружие, которая была крупнейшим спонсором этой партии. Позднее, в конце 2016 года, она обсуждала с ”Персоной один” участие российской делегации в Национальном молитвенном завтраке.

Зампред ЦБ Александр Торшин на момент публикации не смог ответить на звонок РБК.

В организации ”Право на оружие” РБК подтвердили, что в США была задержана член правления общественной организации Мария Бутина.

В ноябре 2017 года газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в ходе сенатского расследования связей команды Дональда Трампа с Россией было установлено, что Торшин в мае 2016 года пытался организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. С этой целью он через представителя связался с командой Трампа. Однако команда будущего президента США решила отказаться от этого предложения, решение принимал лично зять Трампа Джаред Кушнер.

В апреле 2018 года Александр Торшин попал в санкционный список Минфина США.

Мария Валерьевна Бутина являлась председателем общероссийской общественной организации по повышению оружейной культуры ”Право на оружие”, учрежденной в 2011 году. Но 12 марта 2018 года эта организация прекратила свою деятельность по решению суда на основании статьи 29 федерального закона ”Об общественных объединениях”, следует из выписки (*.pdf) ЕГРЮЛ (решение суда было в декабре 2017 года). Данная статья перечисляет обязанности общественного объединения, среди которых — соблюдать российское законодательство, ежегодно публиковать отчетность, информировать власти об имуществе и денежных средствах, полученных от иностранных источников и т.д. На сайте Минюста учетная информация об организации ”Право на оружие” есть, но ежегодных отчетов не представлено.

В интервью европейской конфедерации владельцев оружия Firearms United Бутина говорила, что Александр Торшин является почетным членом организации ”Право на оружие”. Как утверждало издание Mother Jones, Бутина сумела пообщаться напрямую с Дональдом Трампом в июле 2015 года: во время открытой сессии либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе Бутина спросила Трампа, что он собирается делать с ”вредными” санкциями США против России, если станет президентом. Трамп тогда предположил, что ”санкции будут не нужны”.

В ноябре 2016 года Торшин в Twitter публично поздравлял Марию Бутину с днем рождения, отмечая: ”Сегодня в NRA (США) мне известны всего два человека из РФ со статусом ”life member”: Мария Бутина и я. C чем я её и поздравляю!)”

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