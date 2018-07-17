В США россиянку задержали за незаконную работу в качестве иноагента

Согласно предъявленным ей обвинениям, Бутина с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года работала ”на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который ранее был членом российского парламента, а позднее вошел в состав правления российского Центрального банка”. Имя чиновника в обвинении не указывается, однако отмечается, что в апреле 2018 года он оказался в санкционном списке США. Формированием состава российской делегации на молитвенный завтрак в 2017 году, как сообщал ТАСС, занимался бывший вице-спикер Совета Федерации, позднее ставший зампредом ЦБ, статс-секретарь Александр Торшин. В обвинительном заключении также подтверждается, что в феврале 2017 года Бутина и неназванный российский чиновник посетили Национальный молитвенный завтрак.

В тексте опубликованного обвинительного заключения указывается, что Бутина приехала в США в 2016 году по студенческой визе F-1. При этом до и после ее прибытия Бутина была специальным помощником российского чиновника и действовала согласно его указаниям. Согласно данным ФБР, Бутина занималась налаживанием контактов с американскими чиновниками ”с целью установления частных, или как она называла их, ”обходных” каналов коммуникации”. ”Эти каналы коммуникации могли быть использованы Российской Федерацией с целью влияния на процесс принятия решений в США для продвижения интересов России”, — говорится в заключении. Кроме того, Бутина и руководивший ей российский чиновник, как утверждают в ФБР, ”планировали продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США в частности, с помощью налаживания отношений с американскими политическими организациями, включая организацию по защите права на оружие”.

В рамках этой деятельности Бутина, получая задания от неназванного российского чиновника, организовывала встречи с американскими политиками и кандидатами на должностные посты, посещала мероприятия с участием значимых политических фигур, отчитываясь об итогах деятельности перед своим куратором, говорится в обвинительном заключении. В документе также упоминаются некие два гражданина США, имена которых не называются. В документе они фигурируют под обозначениями ”Персона один” и ”Персона два”. С ними она поддерживала регулярный контакт с помощью электронной переписки, фрагменты которой приводятся в документе.

С ”Персоной один” Бутина установила контакт в 2013 году в Москве. Он оказывал ей помощь в установлении контактов с американскими политиками, в том числе руководством организации по защите права на оружие. В 2015 году она отправила ему письмо, в теме переписки стоял заголовок ”Второй Познер” (в примечании к этому абзацу указано, что по версии ФБР, это отсылка к журналисту Владимиру Познеру). В самом письме, которое было переведено на английский язык с помощью сервиса Google Translate, говорилось о намерении установить контакт с некой политической партией США, которая должна была получить контроль над правительством США после выборов 2016 года и которая, как было указано в письме ”традиционно ассоциируется с агрессивной внешней политикой, в частности в отношении России”. С этой целью Бутина предлагала войти в контакт с организацией по защите права на оружие, которая была крупнейшим спонсором этой партии. Позднее, в конце 2016 года, она обсуждала с ”Персоной один” участие российской делегации в Национальном молитвенном завтраке.

Зампред ЦБ Александр Торшин на момент публикации не смог ответить на звонок РБК.