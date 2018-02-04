В США разглядели главную опасность даркнета после наркотиков

В США обеспокоились наличием в даркнете не только психоактивных и наркотических веществ, но и оружия, нелегальные продажи которого, по мнению властей, в 2018 году будут только расти. Об этом пишет DeepDotWeb.

Чиновники удивились, что оружие в теневом сегменте интернета можно купить гораздо проще, чем они думали, отмечает издание. При этом качество этого оружия выше, чем у покупаемого с рук.

Подразделение американского Минюста, которое занимается оружием, алкоголем и табаком (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), провело несколько операций, в том числе «контрольных закупок». К примеру, через даркнет агенты ATF смогли купить запрещенные к гражданскому обороту в США полностью автоматические Uzi, а также карабин AR5.

Силовые структуры в полной мере не понимают, как решить проблему нелегального оружия, продаваемого в интернете, добавляет DeepDotWeb.

По оценке американского аналитического центра RAND, 60 процентов продаваемого в даркнете оружия происходит из США. При этом самым большим рынком такого оружия аналитики назвали европейский, его доходы в пять раз выше, чем у аналогичного американского сегмента.