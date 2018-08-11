11.08.2018, 10:12

В США разбился угнанный пассажирский самолет


Lenta.ru
EST
В США разбился угнанный пассажирский самолет
Reuters

Пассажирский самолет разбился в США недалеко от Сиэтла после ”несанкционированного взлета”. По предварительным данным, на борту никого не было, а лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями. Об этом в субботу, 11 августа, сообщает NBC News.

По информации береговой охраны, самолет был похищен в аэропорту Сиэтл/Такома. За ним отправились военные истребители F-15, которые и засвидетельствовали падение. На место выслали спасателей.

Авиагавань на некоторое время прервала рейсы, но затем возобновила работу.

В полиции считают, что угон не связан с терроризмом. Телеканал добавляет, что диспетчеры аэропорта попытались поговорить с угонщиком — им удалось отвести самолет подальше от города. Кем был злоумышленник, пока точно не сообщают. Вероятно, это сотрудник авиагавани.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В США разбился угнанный пассажирский самолет

11.08.2018
Пассажирский самолет разбился в США недалеко от Сиэтла после ”несанкционированного взлета”. По предварительным данным, на борту никого не было, а лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями. Об этом в субботу, 11 августа, сообщает NBC News.
Подробнее

За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте

10.08.2018
За июль из небезопасного окружения в Литве специалисты забрали 600 детей (была угроза для жизни детей, для их здоровья, нормального развития, или за детьми не смотрели, родители пьянствовали и т.д.), рассказывает ru.delfi.lt.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €


Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

10.08.2018
Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.
Подробнее

Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

10.08.2018
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Первый месяц бесплатного транспорта в Ида-Вирумаа был жарким

10.08.2018
Бесплатный общественный транспорт уездного значения в Ида-Вирумаа кому-то пришёлся по нраву, а кому-то добавил головной боли, в том числе от того, что бесплатные уездные линии переплетаются с платными городскими, — таковы предварительные итоги первого месяца действия новой системы.
Подробнее