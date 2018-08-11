11.08.2018, 10:12

В США разбился угнанный пассажирский самолет

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Lenta.ru
EST 14
В США разбился угнанный пассажирский самолет
Reuters

Пассажирский самолет разбился в США недалеко от Сиэтла после ”несанкционированного взлета”. По предварительным данным, на борту никого не было, а лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями. Об этом в субботу, 11 августа, сообщает NBC News.

По информации береговой охраны, самолет был похищен в аэропорту Сиэтл/Такома. За ним отправились военные истребители F-15, которые и засвидетельствовали падение. На место выслали спасателей.

Авиагавань на некоторое время прервала рейсы, но затем возобновила работу.

В полиции считают, что угон не связан с терроризмом. Телеканал добавляет, что диспетчеры аэропорта попытались поговорить с угонщиком — им удалось отвести самолет подальше от города. Кем был злоумышленник, пока точно не сообщают. Вероятно, это сотрудник авиагавани.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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