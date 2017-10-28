В США рассказали, как КНДР может уничтожить 90% населения страны

Электромагнитный импульс от ядерного взрыва может уничтожить до 90% населения США. Об этом говорится в докладе для американского конгресса, сообщает Business Insider.

Каждый ядерный взрыв создает электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику. Авторы доклада уверены, что КНДР, выведя свои ракеты над США, могут взорвать несколько таких бомб и создать электромагнитный импульс огромной мощности.

Это, в свою очередь, отключит всю энергосистему США и приведет к авиакатастрофам, считают авторы доклада.

Однако, как отмечает издание, эксперты высмеяли такие предположения, назвав их нелепыми. Подчеркивается, что еще в 2008 году центр технической информации Пентагона выяснил, что электромагнитный импульс не может остановить автомобиль более трех раз из 37.