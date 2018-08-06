06.08.2018, 12:40

В США пять человек погибли в результате падения самолета на парковку торгового центра

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BBC News
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Lennupäevad 2018
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В городе Санта-Ана в штате Калифорния, США, пять человек погибло в результате падения самолета на парковку торгового центра.


В воскресенье небольшой двухмоторный самолет упал на парковку торгового центра на расстоянии 1,6 км от аэропорта. Никто из пассажиров самолета не выжил, при этом на земле никто не пострадал, передает Би-би-си со ссылкой на местные структуры.

Пожарные получили сигнал в 12:28 по местному времени, когда самолет упал на припаркованный возле торгового центра красный автомобиль, владелец которого был в магазине.

Перед инцидентом пилот самолета сообщил об аварийной ситуации. Причина катастрофы выясняется.

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