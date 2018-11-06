В США проходят промежуточные выборы: что нужно знать

Партия, которая контролирует Конгресс, получает преимущество в принятии законов и формировании политической повестки. Если это партия, оппозиционная президенту, она может блокировать его инициативы. Чтобы контролировать Конгресс, той или иной политической силе необходимо иметь как минимум 51 место в Сенате и 218 в Палате представителей. Сейчас республиканцы обладают большинством как в верхней палате (51 против 47 + два независимых сенатора), так и нижней (235 против 193 + семь вакантных мест).

Выборы в местные органы также очень важны. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы избирательных округов в свою пользу. Благодаря этому уже на следующих выборах в 2020 году расклад сил на политической карте США может существенно поменяться.

Каковы предвыборные прогнозы?

Обычно партия, чей президент находится в Белом доме, теряет места в Палате представителей на промежуточных выборах (так было всегда за исключением 1934 и 2002 годов). Согласно данным сайта FiveThirtyEight, на нынешнем голосовании демократы с вероятностью 86,4% получат большинство в нижней палате Конгресса, отвоевав до 40 мест.

Однако Сенат останется в руках республиканцев. FiveThirtyEight оценивает шансы иного сценария 1 к 6. Чтобы демократы получили контроль над Сенатом, они должны не только сохранить уже занятые кресла, но и получить два дополнительных, вероятность чего сейчас находится на уровне статистической погрешности.

Как результаты выборов повлияют на политический ландшафт в США?

Если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса (такой вариант не исключен), они продолжат реформы, которые не смогли или не успели принять за первые два года правления Трампа. Среди них — отмена системы обязательного медицинского страхования Obamacare, более агрессивная борьба с миграцией (в том числе строительство стены на границе с Мексикой), еще один раунд сокращения налогов.

Наиболее вероятный сценарий, при котором демократы завоевывают Палату представителей, а республиканцы сохраняют позиции в Сенате, усложнит процесс принятия решений Конгрессом. Это касается в том числе подписания ежегодного бюджета страны — баталии республиканцев и демократов вокруг него уже не раз приводили к "шатдауну", то есть приостановке работы госучреждений США.

Получив большинство в Палате представителей, демократы смогут запустить процесс импичмента — это решение принимается простым большинством голосов. Однако затем они упрутся в Сенат, где импичмент должны поддержать 2/3 депутатов. Преодолеть президентское вето у демократов также не получится — за это должны проголосовать 2/3 членов как Палаты представителей, так и Сената.

Что это голосование означает для Трампа?

Результат промежуточных выборов всегда отражает уровень поддержки населением партии, представитель которой занимает Белый дом. Во многом это и индикатор отношения американцев к самому президенту. К примеру, рекордное число женщин (в большинстве своем демократок), которые будут принимать участие в нынешних выборах, считается маркером того, что эта часть американского населения поддерживает Трампа все меньше.

Какое мне дело до всего этого?

От исхода выборов будет зависеть дальнейшая внешнеполитическая линия администрации Трампа, а также то, как его воспринимают в мире.

Триумф республиканцев станет свидетельством крепких позиций Трампа. Он сможет и дальше следовать стратегии "Америка прежде всего", по пути экономического протекционизма, торговых войн и антикитайской риторики, пересмотра отношений с традиционными союзниками по ЕС и НАТО и т.д.

Победа демократов в Палате представителей ослабит положение главы государства. Оппоненты президента активизируют многочисленные расследования в его отношении, в том числе о "сговоре" предвыборного штаба Трампа с Россией. В этих условиях иностранным лидерам станет сложнее договариваться о чем-либо с американцами, поскольку Трамп будет поглощен внутриполитическими баталиями.

Впрочем, основная на сегодняшний день политика Вашингтона в отношении России — сдерживание и усиление санкционного давления — поддерживается как республиканцами, так и демократами. Так что ожидать каких-либо перемен на этом направлении не приходится.