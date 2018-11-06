В США проходят промежуточные выборы: что нужно знать

6 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс и местные органы власти. От их исхода будет зависеть, каким будет политический ландшафт Соединенных Штатов в ближайшие годы. Демократы надеются на "синюю волну", которая пошатнет позиции правящей Республиканской партии и Дональда Трампа. ТАСС объясняет, в чем важность предстоящего голосования и почему его последствия будут ощутимы не только для американцев, но и для всего мира.
Что такое промежуточные выборы? Чем они отличаются от всеобщих?
Выборы в Конгресс США проходят одновременно по всей стране в первый вторник ноября четного года. В високосном году они совпадают с президентскими выборами и называются общенациональными (general), в не високосном — промежуточными (midterm), так как приходятся на середину полномочий действующего президента. Как правило, явка на таких выборах меньше, чем на всеобщих, но их значение для политической системы США крайне велико.
Кого будут избирать?
Членов Конгресса и местных органов власти. Среди них:
• все 435 членов Палаты представителей США — срок полномочий конгрессменов составляет два года, они могут переизбираться неограниченное число раз;
• примерно одна треть членов Сената США — в этом году это 35 из 100 кресел, сенаторы избираются на шестилетний срок, их число переизбраний также не ограничено;
• губернаторы 36 штатов и трех территорий (Гуам, Виргинские острова и Северные Марианские острова), также пройдут выборы в законодательные органы 46 штатов.
Что стоит на кону?
Партия, которая контролирует Конгресс, получает преимущество в принятии законов и формировании политической повестки. Если это партия, оппозиционная президенту, она может блокировать его инициативы. Чтобы контролировать Конгресс, той или иной политической силе необходимо иметь как минимум 51 место в Сенате и 218 в Палате представителей. Сейчас республиканцы обладают большинством как в верхней палате (51 против 47 + два независимых сенатора), так и нижней (235 против 193 + семь вакантных мест).
Выборы в местные органы также очень важны. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы избирательных округов в свою пользу. Благодаря этому уже на следующих выборах в 2020 году расклад сил на политической карте США может существенно поменяться.
Каковы предвыборные прогнозы?
Обычно партия, чей президент находится в Белом доме, теряет места в Палате представителей на промежуточных выборах (так было всегда за исключением 1934 и 2002 годов). Согласно данным сайта FiveThirtyEight, на нынешнем голосовании демократы с вероятностью 86,4% получат большинство в нижней палате Конгресса, отвоевав до 40 мест.
Однако Сенат останется в руках республиканцев. FiveThirtyEight оценивает шансы иного сценария 1 к 6. Чтобы демократы получили контроль над Сенатом, они должны не только сохранить уже занятые кресла, но и получить два дополнительных, вероятность чего сейчас находится на уровне статистической погрешности.
Как результаты выборов повлияют на политический ландшафт в США?
Если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса (такой вариант не исключен), они продолжат реформы, которые не смогли или не успели принять за первые два года правления Трампа. Среди них — отмена системы обязательного медицинского страхования Obamacare, более агрессивная борьба с миграцией (в том числе строительство стены на границе с Мексикой), еще один раунд сокращения налогов.
Наиболее вероятный сценарий, при котором демократы завоевывают Палату представителей, а республиканцы сохраняют позиции в Сенате, усложнит процесс принятия решений Конгрессом. Это касается в том числе подписания ежегодного бюджета страны — баталии республиканцев и демократов вокруг него уже не раз приводили к "шатдауну", то есть приостановке работы госучреждений США.
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Получив большинство в Палате представителей, демократы смогут запустить процесс импичмента — это решение принимается простым большинством голосов. Однако затем они упрутся в Сенат, где импичмент должны поддержать 2/3 депутатов. Преодолеть президентское вето у демократов также не получится — за это должны проголосовать 2/3 членов как Палаты представителей, так и Сената.
Что это голосование означает для Трампа?
Результат промежуточных выборов всегда отражает уровень поддержки населением партии, представитель которой занимает Белый дом. Во многом это и индикатор отношения американцев к самому президенту. К примеру, рекордное число женщин (в большинстве своем демократок), которые будут принимать участие в нынешних выборах, считается маркером того, что эта часть американского населения поддерживает Трампа все меньше.
Какое мне дело до всего этого?
От исхода выборов будет зависеть дальнейшая внешнеполитическая линия администрации Трампа, а также то, как его воспринимают в мире.
Триумф республиканцев станет свидетельством крепких позиций Трампа. Он сможет и дальше следовать стратегии "Америка прежде всего", по пути экономического протекционизма, торговых войн и антикитайской риторики, пересмотра отношений с традиционными союзниками по ЕС и НАТО и т.д.
Победа демократов в Палате представителей ослабит положение главы государства. Оппоненты президента активизируют многочисленные расследования в его отношении, в том числе о "сговоре" предвыборного штаба Трампа с Россией. В этих условиях иностранным лидерам станет сложнее договариваться о чем-либо с американцами, поскольку Трамп будет поглощен внутриполитическими баталиями.
Впрочем, основная на сегодняшний день политика Вашингтона в отношении России — сдерживание и усиление санкционного давления — поддерживается как республиканцами, так и демократами. Так что ожидать каких-либо перемен на этом направлении не приходится.