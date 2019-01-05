В США продлен срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы

Федеральный окружной суд США в Вашингтоне в пятницу, 4 января, продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за день до истечения полномочий комиссии под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая занимается расследованием.

Как правило, период действия полномочий ведущих расследование в подобных делах составляет 18 месяцев, отмечает информагентство AFP. При этом он может быть продлен максимум на полгода. Представитель суда не сообщил, на какой срок продлена работа комиссии.

В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе - трое бывших помощников президента Дональда Трампа.

Глава государства неоднократно призывал прекратить федеральное расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, называя его "охотой на ведьм". Российская сторона также отрицает свое вмешательство в выборы.