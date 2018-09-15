В США признавшему вину Полу Манафорту грозит 10 лет лишения свободы

В августе члены коллегии присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) признали 69-летнего бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая пять пунктов, связанных с налоговыми махинациями, два - с нарушением банковского законодательства и один - с сокрытием счетов в иностранных банках. Манафорт обвиняется в предоставлении налоговым органам ложных сведений о доходах и в сокрытии информации об офшорных счетах.

В пятницу жена Манафорта Кэтлин, исправно ходившая на судебные заседания, отказалась от комментариев.

В Белом доме заявили, что сделка Манафорта со следствием не касается "российского вмешательства"

Расследование приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы 2016 года в США не является частью сделки между спецпрокурором Робертом Мюллером и бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Эта сделка не имеет ничего общего с президентом или его победной избирательной кампанией", - приводит ТАСС слова Сандерс.

В Вашингтоне на 24 сентября до заключения сделки был запланирован второй по счету суд над Манафортом.

Как следует из материалов дела, Пол Манафорт в течение многих лет работал лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Полученные от них десятки миллионов долларов американец отмывал через офшоры. Манафорт преуменьшал свои доходы, когда подавал документы в налоговые органы, и преувеличивал доходы в общении с банками, чтобы добиться более выгодных и значительных кредитов.

Западные СМИ отмечали, что Манафорта могли бы приговорить к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения. Сам Манафорт ранее называл выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Несмотря на то, что обвинения в адрес Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, ни одно из предъявленных ему обвинений не указывает на причастность Москвы к результатам президентских выборов.

Напомним, Манафорт вошел в предвыборный штаб Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007-го по 2012 год.

Самые первые обвинения в рамках этого дела, которые спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Манафорту 30 октября прошлого года, не были связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминировали "сговор против США", отмывание денег и совершение ряда других правонарушений. В обвинительном заключении говорится, что он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и "Партии регионов".

Манафорта также подозревают в предвыборных финансовых связях с российским миллиардером Олегом Дерипаской.