12.06.2018, 14:06

В США преступник взял в заложники четырех детей и убил их

 (5)
РБК
EST 1
Tulistamine
PüstolFoto: Eero Vabamägi

Захват заложников, произошедший накануне в американском Орландо, закончился трагедией. Все четверо детей, удерживавшиеся вооруженным мужчиной, погибли.

Все четверо детей, взятые накануне в заложники в американском городе Орландо, найдены мертвыми. Об этом сообщает местное издание Orlando Sentinel со ссылкой на заявление полиции.

Мертвым был также найден и вооруженный мужчина, удерживавший их со вчерашнего дня. Как заявили в полиции, он покончил с собой. Полицейский, раненый во время инцидента, в настоящее время находится в госпитале, его жизни ничто не угрожает.

По данным правоохранительных органов, преступником оказался 35-летний Гэри Уэйн Линдси. Он находился под наблюдением в связи с обвинениями в поджоге, побоях и попытке скрыться от преследования полиции. Инцидент, в связи с которым ему были предъявлены обвинения, также произошел в Орландо в 2008 году. Тогда он пригрозил женщине ножом, устроил погром в квартире и попытался поджечь дом. В 2012 году он вновь избил уже другую женщину, с которой на тот момент находился в отношениях. Тогда потерпевшая также обвинила его в угрозах убийства. Кроме того, он дважды задерживался по обвинениям в краже.

Захват заложников произошел в американском Орландо в ночь на 11 июня. В полицию о бытовом конфликте сообщила сожительница преступника. После приезда сотрудников правоохранительных органов преступник открыл по ним огонь. В заложниках у него оказались четверо детей в возрасте 12, 10, 7 лет и одного года.

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