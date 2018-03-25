В США отказались от установки памятника советским летчикам, заподозрив в нем "троянского коня"

В небольшом американском городке Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) развернулась "холодная война в миниатюре" из-за памятника советским летчикам, погибшим в годы Второй мировой войны в ходе совместной операции с ВВС США, сообщает портал US News со ссылкой на Associated Press. Поскольку монумент создавался на российские деньги, местные власти заподозрили в нем своего рода троянского коня, таящего реальную угрозу для населения.

Установка памятника весом в 25 тонн, отлитого по заказу Министерства обороны РФ, была согласована с руководством Элизабет-Сити в прошлом году. Россия полностью брала на себя расходы по его установке, а городская администрация, в свою очередь, собиралась благоустроить парк, где должен был появиться монумент. Однако теперь американская сторона резко изменила свою позицию.

"Мы живем в сложное время, люди очень обеспокоены многими вещами. Я понимаю, что это памятник в честь павших героев Второй мировой войны, и есть американцы, которые воевали в этой войне и похоронены в России. Но тогда времена были другими, нежели сейчас", — заявила член городского совета Анита Хаммер.

Ее коллега Джонни Уолтон и вовсе увязал с монументом целую теорию заговора. По его мнению, в памятнике может быть установлено некое устройство, при помощи которого Кремль сможет при необходимости удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе. "Россия известна своими взломами. Они эксперты по взломам, а у нас находится крупнейшая база Береговой охраны, которая не сможет никому помочь из-за неработающих компьютеров, поскольку курсором мышки управляет Россия", — заявил Уолтон.

Прошлым летом ТАСС сообщал, что российская делегация во главе с замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым встретилась с властями Элизабет-Сити и представила им проект памятника 11 советским летчикам, погибших во время Второй мировой войны при выполнении задач по перегону самолетов-амфибий из США в СССР. Операция, известная как проект "Зебра", была рассекречена в США в 1994 году, а в России в 2007-м.

Поставки американских летающих лодок в СССР осуществлялись с лета 1944 года. Всего в Советский Союз было поставлено более 160 гидросамолетов. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити советские морские летчики авиагруппы специального назначения, в состав которой входили 26 экипажей: по 10 от ВВС Северного и Тихоокеанского флотов и шесть от ВВС Черноморского флота. Последняя партия из 28 гидросамолетов была перегнана в СССР с 23 июня по 21 августа 1945 года.

За время проведения операции в двух авиакатастрофах погибли 11 советских пилотов. На последнем этапе пути на Северный флот (Исландия — Мурманск) потерпел крушение экипаж подполковника Н. П. Романова — в сложных метеоусловиях самолет "Номад" врезался в скалы на северном побережье Норвегии. Еще один самолет — морской патрульный бомбардировщик "Каталина" — упал при взлете ночью 11 января 1945 в реку Пасквотанк. В результате погибли пять членов экипажа. Причина этой катастрофы так и не была выяснена.