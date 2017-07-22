В США обнародовали законопроект о новых санкциях в отношении России

Законопроект предусматривает новые меры США против финансового и нефтегазового секторов российской экономики. Согласно поправкам, президент не сможет снимать санкции без одобрения Конгресса.

Текст законопроекта о новых ограничительных мерах Вашингтона в отношении России и Ирана опубликован в субботу, 22 июля, на сайте Конгресса США.

Документ предусматривает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 30 дней.

Согласно проекту поправок, Вашингтон будет продолжать выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". При этом в законопроекте отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Отмена санкций — только с согласия Конгресса

Документ предполагает закрепление на законодательном уровне ограничительных мер в отношении Москвы, введенных ранее предыдущим американским президентом Бараком Обамой. Кроме того, в законопроекте ограничивается право хозяина Белого дома смягчать или снимать санкции с РФ или Ирана — для этого Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса.

Голосование по документу должно состояться во вторник, 25 июля. Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер заявил телеканалу CNN, что законопроект согласован представителями и Демократической, и Республиканской партий в обеих палатах Конгресса США. "Я ожидаю, что и нижняя палата, и Сенат будут действовать по этому законопроекту быстро, на двухпартийной основе и отправят документ на стол президенту", — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал договоренности американских конгрессменов по законопроекту о новых санкциях в текстовом сообщении для CNN. Он подчеркнул, что Кремль относится к этому "весьма негативно".