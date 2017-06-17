В США назвали причину смерти "Принцессы Леи" из "Звездных войн"

Одна из главных героинь киносаги "Звездные войны" Кэрри Фишер умерла во сне из-за апноэ и "других факторов", говорится в заявлении коронера Лос-Анджелеса.

"Апноэ во сне" — заболевание, при котором человек перестает дышать во время сна на несколько секунд или минут.

В свидетельстве о смерти, выданном в январе, говорилось, что у 60-летней актрисы, сыгравшей роль принцессы Леи, остановилось сердце.

В нынешнем заявлении коронера Лос-Анджелеса отмечается, что точная причина смерти так и не была установлена.

В документе помимо апноэ во сне в качестве возможной причины смерти фигурируют также в болезни сердца и употребление наркотиков.

В результате в документе в разделе причины смерти написано "неопределенная".

Актриса была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона 23 декабря 2016 года. Она в тот момент находилась в турне, представляя свою книгу.

Фишер не приходила в сознание и умерла 27 декабря в Медицинском центре имени Рональда Рейгана. Ее мать актриса Дебби Рейнольдс умерла на следующий день.