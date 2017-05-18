В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками. Об этом сообщает The Washington Post.

Спецпрокурором стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Заместитель генпрокурора Род Розенстайн объяснил, что это решение соответствует запросу общества.

”Мое решение не подтверждает, что преступление было и что любое прозвучавшее мнение [касательно вмешательства России в выборы] было обосновано. У меня нет таких постановлений”, — подчеркнул Розенстайн.

При этом он заявил, что назначение спецпрокурора важно, т.к. этот человек сможет проявить независимость в расследовании дела. Розенстайн сказал, что Мюллер согласился уйти в отставку с поста главы своей юридической фирмы, чтобы не допустить конфликта интересов.

Мюллеру поручено расследовать ”любые связи и (или) координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа”. ​

В начале апреля куратор комиссии, которая изучает возможное вмешательство России в выборы, Девин Нуньес решил взять самоотвод и ”временно отстраниться” от расследования. Он объяснил это тем, что несколько левых активистов подали против него жалобу в управление конгресса по вопросам этики. Он не согласился с этим, посчитав, что эти обвинения политически мотивированы.

Нуньес стал не единственным чиновником, который занимается этим делом, решившим отстраниться от расследования. В начале марта об этом объявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Причиной этому послужили данные, что он якобы встречался с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании. ​

В США считают, что российские хакеры совершили атаки на серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон, изменив тем самым политический расклад. По мнению следователей, это помогло Дональду Трампу одержать победу на выборах.

​Сам американский президент, так же как и российские представители неоднократно заявляли об отсутствии контактов, которые могли бы повлиять на исход голосования американских избирателей.