В США нашли еще две посылки с бомбами. Их отправили сенатору-демократу и бывшему директору Национальной разведки

Первая посылка была адресована сенатору от Демократической партии Кори Букеру. ФБР перехватило ее в почтовом отделении в деревне Ройал Палм Бич во Флориде, пишет NBC News.

Вторую посылку обнаружила полиция Нью-Йорка в почтовом отделении на Манхэттене, пишет The New York Times. Она была отправлена в офис CNN на имя бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера. Он работал в правительстве Барака Обамы.

Таким образом, с 22 октября в США были обнаружены 12 посылок со взрывными устройствами.

Ранее посылки с бомбами получили ряд политиков-демократов, в том числе Барак Обама и Хиллари Клинтон, а также миллиардер Джордж Сорос и актер Роберт Де Ниро. Адресаты известны своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа.