В США начато расследование в отношении Дональда Трампа

Президента США подозревают в попытках "воспрепятствовать правосудию", сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт согласились дать показания следователям из команды Мюллера уже на этой неделе, передает DW.

В заявлении АНБ отмечается, что агентство готово "полноценно сотрудничать со спецпрокурором". В Управлении директора национальной разведки комментарии в ответ на запрос The Washington Post предоставить отказались.

В связи с тем, что информация о расследовании официально не разглашается, пока неизвестно, кого еще могли попросить свидетельствовать по этому делу, отмечает газета.

Расследование в отношении возможных попыток Дональда Трампа помешать правосудию началось вскоре после 9 мая — через несколько дней после увольнения Джеймса Коми, занимавшего пост главы ФБР. При этом команда Мюллера полагает, что противоправные действия президента США не сводятся просто к его словесным нападкам на Коми.

Представитель Дональда Трампа уже прокомментировал публикацию The Washington Post. Так, пресс-секретарь адвоката главы государства Марк Коралло написал: "Утечки ФБР в отношении Трампа возмутительны, непростительны и незаконны ".

Между тем ранее генеральный директор Newsmax Media и близкий друг главы государства — Кристофер Рудди — утверждал, что глава Белого дома собирается уволить Роберта Мюллера. На это у американского лидера имеются соответствующие полномочия.

В мае министерство юстиции США назначило экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах и "связанных с этим вопросов". Ситуацию также держат на контроле комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.