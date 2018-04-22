22.04.2018, 19:00

В США голый стрелок устроил бойню в вафельном ресторане

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NEWSru.com
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В США голый стрелок устроил бойню в вафельном ресторане
Foto: ASV policija

Голый стрелок устроил бойню в одном из ресторанов города Нэшвилл в штате Теннесси, США. Погибли четыре человека, еще двое ранены. Преступник скрылся, полиция ведет его поиски, передает WSMV.


ЧП произошло в ресторанчике Waffle House рано утром в воскресенье по местному времени. По данным полиции, к ресторану пришел обнаженный белый мужчина. Из одежды на нем была лишь зеленая куртка. Он начал расстреливать посетителей ресторана из штурмовой винтовки AR-15 — сначала на парковке, а затем внутри. По данным полиции, оружие у него отнял один из посетителей, после чего стрелок скрылся с места преступления пешком.

Позже полиция сообщила, что по подозрению в совершении преступления разыскивается 29-летний Тревис Рейнкинг, житель города Мортон (штат Иллинойс). По данным полиции, Мортона видели после того, как он ушел из ресторана. Преступник сменил одежду: зеленой куртки на нем не было, зато появились темные трусы.

По данным медиков, минимум один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

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