В США годовалый ребенок из России утонул в джакузи на вечеринке

Годовалый ребенок российской пары утонул в американском городе Тринити (штат Флорида). Об этом сообщает газета Tampa Bay Times.

По данным издания, инцидент произошел в субботу вечером в округе Паско. Родители мальчика, приехавшие из России в гости к родственникам, заметили исчезновение сына во время вечеринки по случаю дня рождения. Они обнаружили малыша в джакузи рядом с бассейном, он был без сознания. Мальчика доставили в больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

"В установленном порядке информация о произошедшем от американской стороны в консульский отдел посольства не поступала", — сообщили ТАСС в посольстве России в Вашингтоне.

По данным Tampa Bay Times, американские правоохранительные органы считают, что произошел несчастный случай, преступный умысел исключен.