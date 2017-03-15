В США двоим сотрудникам ФСБ предъявили обвинения в хакерской атаке на Yahoo

Минюст США предъявил обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году троим россиянам, в том числе, двум сотрудникам ФСБ РФ, говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что их зовут Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев.

Еще два фигуранта дела — хакеры, участвовавшие во взломе. Один из них — гражданин РФ Алексей Белан, другой — гражданин Канады казахского происхождения Карим Баратов. Причем хакер из России, по словам исполняющей обязанности помощника генпрокурора США Мэри Маккорд, находится в списке самых разыскиваемых киберпреступников ФБР.

В заявлении также говорится, что Белан с 2013 года находится в розыске по линии Интерпола и даже был задержан в одной из европейских стран по запросу США, но "смог сбежать в Россию". Уже в РФ он якобы по заданию сотрудников ФСБ Сущина и Докучаева участвовал в атаке на Yahoo.

Карим Баратов был арестован в Канаде 14 марта, его дальнейшая судьба зависит от канадских властей.

По мнению американского минюста, целью хакеров были имэйлы чиновников из РФ и США, журналистов, сотрудников финансовых служб и других бизнес-структур.

В 2016 году Yahoo! сообщила, что в 2014 году хакеры получили доступ к данным около 500 млн пользователей ее интернет-сервисов. Ближе к концу 2016 года стало известно о еще одной хакерской атаке, совершенной в августе 2013 года, которая коснулась около 1 млрд пользователей. В числе похищенных ими данных были имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, контрольные вопросы и ответы.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев был арестован в РФ по делу о госизмене.