В США арестована подрядчица Пентагона за раскрытие данных о российских кибератаках

Американские власти арестовали сотрудницу фирмы, выполняющей контракты для Пентагона и разведывательных служб США, по обвинению в разглашении секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаки.

Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC, передает ТАСС.

В Министерстве юстиции США сообщили, что речь идет о 25-летней Риэлити Ли Виннер. Она является сотрудницей компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Виннер арестовали 3 июня.

По сведениям NBC, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В нем утверждалось, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. На сайте портала размещены выдержки из доклада.

В материалах американского минюста говорится, что Виннер уже полностью признала свою вину.

В США проводится несколько расследований подозреваемых попыткок российского правительства повлиять на президентские выборы в США 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Расследование проводит ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, в середине мая экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования дела о приписываемом России вмешательстве в выборы.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.