В американском штате Техас семья подала в суд на корпорацию Apple по обвинению в причастности к смерти их пятилетней дочери в ДТП, передает ABC.

ДТП произошло в 2014 году рядом с городом Даллас. Муж и жена вместе с двумя дочерьми ехали на автомобиле по трассе, когда в них врезался на большой скорости водитель ехавшего позади них автомобиля.

По данным полиции, он во время вождения пользовался приложением для общения FaceTime, которое было установлено на его iPhone.

В результате столкновения все члены семьи Модизетт получили серьезные ранения, пятилетняя девочка погибла.

Водителя уже осудили в связи с происшествием и приговорили к тюремному заключению, он вышел на свободу в августе 2016 года.