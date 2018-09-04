В Средиземном море у берегов Испании спасены более 600 беженцев

В море Альборан и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря при попытке достичь берегов Испании спасены 626 беженцев. Об этом представитель испанской береговой охраны сообщил в понедельник, 3 сентября. По его словам, спасенные мигранты родом из государств Северной Африки и стран южнее пустыни Сахара.

Из-за неоднократных отказов Италии в допуске к своим портам спасательных судов с беженцами и усилий ливийских властей в борьбе с преступными группировками, организующими доставку мигрантов в Европу, многие беженцы из Африки направляются в Алжир или Марокко, откуда отплывают в Испанию.

В свою очередь, службы безопасности Марокко в последние недели переместили сотни мигрантов из северных прибрежных районов в центральные регионы страны. Подобная мера направлена на то, чтобы затруднить беженцам попадание в Европу через Средиземное море, считают представители Марокканского союза по защите прав человека.