В Средиземном море у берегов Испании спасены более 600 беженцев

Испанская береговая охрана спасла 626 мигрантов из Африки, пытавшихся попасть в Испанию. По данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года в Испанию прибыли более 28 тысяч беженцев.
В море Альборан и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря при попытке достичь берегов Испании спасены 626 беженцев. Об этом представитель испанской береговой охраны сообщил в понедельник, 3 сентября. По его словам, спасенные мигранты родом из государств Северной Африки и стран южнее пустыни Сахара.
Из-за неоднократных отказов Италии в допуске к своим портам спасательных судов с беженцами и усилий ливийских властей в борьбе с преступными группировками, организующими доставку мигрантов в Европу, многие беженцы из Африки направляются в Алжир или Марокко, откуда отплывают в Испанию.
В свою очередь, службы безопасности Марокко в последние недели переместили сотни мигрантов из северных прибрежных районов в центральные регионы страны. Подобная мера направлена на то, чтобы затруднить беженцам попадание в Европу через Средиземное море, считают представители Марокканского союза по защите прав человека.
На протяжении последних недель в Испанию по морю прибывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли свыше 28 тысяч мигрантов, в то время как в Италию — около 18 100, а в Грецию — около 15 500, указывает информагентство AFP.