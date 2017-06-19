В Совфеде предупредили коалицию о возможном ”ответном ударе” в Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что международная коалиция во главе с США может ”получить ответный удар” после того, как сбила сирийский истребитель. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал RT.

Джабаров отметил, что этот конфликт может зайти очень далеко, и в связи с этим нужно как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.

”Так сбивать воздушные суда недопустимо — получат ответный удар. Там стоят С-300 сирийской армии, наши С-400 стоят, поэтому все это может привести к большому конфликту”, — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США, возглавляемые Дональдом Трампом, являются источником ”качественно нового уровня опасности”.

В штабе международной коалиции во главе с США подтвердили, что американский военный самолет сбил сирийский истребитель к западу от Ракки.