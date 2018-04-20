20.04.2018, 11:51

В Солсбери могли остаться зараженные места

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Deutsche Welle
EST 2
Salisbury
SalisburyFoto: BEN STANSALL, AFP

В Солсбери могут находиться места с высокой концентрацией яда "Новичок", о которых не было известно ранее, считают эксперты. В городе проводится деконтаминация 9 объектов, связанных с отравлением Скрипалей.

Спустя полтора месяца после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери эксперты не исключают, что в городе по-прежнему находятся остатки нервно-паралитического отравляющего вещества. Об этом в четверг, 19 апреля, во время встречи с местными жителями заявил научный консультант британского министерства окружающей среды Иэн Бойд.

В рамках встречи обговаривался процесс проходящей в Солсбери химической очистки. В настоящий момент деконтаминация проводится на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей. При этом Иэн Бойд подчеркнул, что в городе могут быть места с опасно высокой концентрацией яда "Новичок", о которых не было известно ранее. Предполагается, что работы по химической очистке займут несколько месяцев.

Нервно-паралитическое вещество типа "Новичок"

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие и эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В связи с отравлением Скрипалей Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов. Россия категорически отвергает обвинения в отравлении.

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