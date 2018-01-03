03.01.2018, 11:49

В Сирии разбился российский вертолет, оба пилота погибли

 (23)
Интерфакс
EST
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Lefteris Pitarakis, AP

В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили в среду в министерстве обороны России. Инцидент произошел 31 декабря.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", — сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", — отметили в Минобороны.

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