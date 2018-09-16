В Сирии проходят первые с 2011 года выборы



Голосование на выборах в местные советы началось в воскресенье в семь утра по местному времени. По данным агентства, на 18478 мест претендуют более 40 тыс. кандидатов.

Ранее министерство местного управления и экологии Сиийской Арабской республики подтвердило, что все подготовительные работы к выборам завершены. Также представители ведомства добавили, что были приняты все необходимые меры для «успешного проведения» выборов.

В министерстве заявили, что на территории страны будут работать более 88 тыс. избирательных округов, в которых будут открыты 6551 избирательных центров.

Выборы закончатся в семь часов вечера, однако при необходимости они могут быть продлены на пять часов.