16.09.2018, 11:00

В Сирии проходят первые с 2011 года выборы

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rus.delfi.ee
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В Сирии проходят первые с 2011 года выборы
Фото: AFP/SANA

Сирийские граждане впервые более чем за семь лет начали голосование на муниципальных выборах. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA, передает gazeta.ru.


Голосование на выборах в местные советы началось в воскресенье в семь утра по местному времени. По данным агентства, на 18478 мест претендуют более 40 тыс. кандидатов.

Ранее министерство местного управления и экологии Сиийской Арабской республики подтвердило, что все подготовительные работы к выборам завершены. Также представители ведомства добавили, что были приняты все необходимые меры для «успешного проведения» выборов.

В министерстве заявили, что на территории страны будут работать более 88 тыс. избирательных округов, в которых будут открыты 6551 избирательных центров.

Выборы закончатся в семь часов вечера, однако при необходимости они могут быть продлены на пять часов.

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