В Сирии при посадке на базе Хмеймим потерпел крушение российский транспортник Ан-26: 39 погибших

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Катастрофа произошла при заходе воздушного судна на посадку на аэродроме Хмеймим. В результате погибли 33 пассажира и 6 членов экипажа. По первоначальным данным, погибших было 32.

О катастрофе сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве заверили, что самолет не был сбит. "По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", — пояснил собеседник агентства.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность. В российском военном ведомстве также уже объявили о создании специальной комиссии для расследования причин крушения Ан-26 в Сирии.

По данным Минобороны РФ, катастрофа произошла во вторник, 6 марта, около 15:00 по московскому времени при заходе самолета на посадку. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы, отмечает РИА "Новости".

Telegram-канал Mash пишет о том, что разбившийся в Сирии самолет Ан-26 был приписан к 6-ой армии Воздушно-космических сил РФ. Он был откомандирован в Сирию и базировался как раз на аэродроме Хмеймим.

Издание отмечает, что за штурвалом Ан-26 находился российский майор по фамилии Смирнов. При этом сообщается, что на борту находилось и несколько гражданских лиц.

По предварительным данным, Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.

В пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) уже сообщили о начале проверки исполнения законодательства о безопасности полетов из-за крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии, передает ТАСС.

В ГВП журналистам также добавили, что "в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования".

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Он также может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сиденьях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров. Длина самолета — 24 метра. Размах крыла — 29 метров. Масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость самолета — 500 км/ч.

Известный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев, комментируя трагедию в Сирии, заявил о том, что Ан-26 — это старый, но надежный самолет.

"Я не знаю, что могло произойти. Великолепный самолет. Не было никаких замечаний. Этих самолетов у ВКС России осталось уже мало, единицы. Это уходящее поколение 1960-х годов. В свое время этот самолет возил пассажиров по всему Советскому союзу. Инциденты с ним — редкость", — подчеркнул он.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 возле аэродрома Хмеймим уже выразили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что 3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит штурмовик Су-25 под управлением замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова.

Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусры"*. При ведении боя с террористами пилот погиб, совершив самоподрыв гранатой. Филипова посмертно представили к званию Героя России.