В Сирии погибли четыре российских военных советника

Четыре российских военных советника погибли в Сирии. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России, пишет Русская служба Би-би-си.

Еще двое российских военнослужащих в результате случившегося получили ранения, сообщили в ведомстве. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи.

Инцидент произошел еще в прошлый четверг, 16 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. По данным минобороны, в момент взрыва машина следовала в составе автоколонны, двигавшейся из аэродрома Тияс в направлении Хомса.

Других подробностей о случившемся министерство пока не приводит.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.

При этом в министерстве обороны подтверждали, что наземные войска все же участвуют в операции, но в основном это спецназ, который используется для разведки и наведения авиации на цели.

По официальным данным, всего российские военные к 16 февраля потеряли за время операции 23 человека. Из них 20 погибли в бою, еще трое относятся к небоевым потерям. Теперь общее число российских военных, погибших в Сирии, выросло до 27.

Последними до сегодняшнего дня подтвержденными случаями гибели российских военнослужащих в Сирии стала смерть полковника Руслана Галицкого в Алеппо в начале декабря прошлого года и гибель двух медсестер мобильного госпиталя в том же городе за несколько дней до этого.

Самыми крупными единовременными боевыми потерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в прошлом августе. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.

Разные СМИ утверждали, что помимо регулярных военнослужащих Россия использует во время операции в Сирии сотрудников частной военной компании под руководством отставного офицера, известного как Вагнер.

Официально это не подтверждено. Подтвержденных сведений о потерях со стороны этой компании, которая, как считается, комплектуется за счет бывших российских военнослужащих, также нет.