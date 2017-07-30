В Сирии погиб корреспондент Russia Today

Корреспондент телеканала Russia Today погиб в воскресенье при обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Хомс.

Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на арабскую версию Russia Today.

Корреспондент телеканала в Сирии Халед аль-Хатыб был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против террористов ИГ, говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки пострадал оператор телеканала Муутаз Якуб. С легкими ранениями он доставлен в больницу.