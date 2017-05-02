В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник

В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, сообщили во вторник в Минобороны России, передает "Интерфакс".
"Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", — сказали в Минобороны РФ.
"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", — сказали в Минобороны РФ.
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