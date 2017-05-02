02.05.2017, 22:05

В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник

 (6)
Интерфакс
EST
Süüria
фото иллюстративноеFoto: YOUSSEF KARWASHAN, AFP

В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, сообщили во вторник в Минобороны России, передает "Интерфакс".

"Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", — сказали в Минобороны РФ.

"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", — сказали в Минобороны РФ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии