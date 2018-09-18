В Сирии исчез с радаров российский Ил-20 с 14 военными на борту: версий несколько(30)
В понедельник вечером диспетчеры авиабазы Хмеймим в Сирии потеряли связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщает министерство обороны России.
"17 сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — приводит текст официального сообщения агентство РИА Новости.
На борту самолета находились 14 человек, их судьба пока неизвестна. В акватории Латакии ведется поисково-спасательная операция.
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По информации РИА со ссылкой на свои источники в российском военном ведомстве, исчезновение Ил-20 с радаров совпало с ракетным обстрелом объектов в Латакии.
Сирийская сторона заявляет, что атака осуществлялась со стороны моря четырьмя самолетами ВВС Израиля. Государственное агентство страны SANA написало, что российский самолет, вероятнее всего, был сбит израильской авиацией.
Однако корреспондент Си-эн-эн по вопросам национальной безопасности Райан Браун, ссылаясь на свои источники в официальных кругах США, написал в своем "Твиттере" следующее:
"Военные США считают, что сирийские зенитные установки по ошибке сбили российский береговой патрульный самолет, когда на самом деле сирийский режим пытался сбить израильские ракеты, нацеленные на объекты в Латакии".
Израиль пока никак не прокомментировал ситуацию, и подтверждений того, что израильская авиация в понедельник вечером наносила удары по Сирии, в израильской прессе пока также нет.
Между тем, также сообщается, что российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства якобы были зафиксированы пуски ракет с находящегося неподалеку французского фрегата "Auvergne". Однако и эта информация никак не подтверждается.