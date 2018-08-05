05.08.2018, 16:39

В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами на борту

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РИА "Новости"
EST 22
Ju-52
Ju-52Foto: ARND WIEGMANN, Reuters/Scanpix

Самолет с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу в Швейцарии, все пассажиры погибли, сообщает РИА со ссылкой на агентство Рейтер.

По информации правоохранителей швейцарского кантона Гризон, речь идет о самолете времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT, построенном в 1939 году и получившем название "Тетушка Ю". Владельцем самолета является общество дружбы швейцарской военной авиации "Ю-эйр". У ассоциации есть еще два реконструированных самолета типа "юнкерс".

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз. "Юнкерс" вылетел из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером. По данным RTS, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и три члена экипажа.

Полиция Граубюндена на пресс-конференции в воскресенье подтвердила гибель всех 20 человек — 11 мужчин и девяти женщин. Большинство из них выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет.

Исходя из траектории падения самолета, полиция исключила возможность его столкновения с другим летательным аппаратом, также маловероятной представляется возможность взрыва на борту.

Как отмечается, у Junkers не было "черного ящика", что затруднит ход расследования случившегося.

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело.

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