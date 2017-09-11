В Швейцарии при столкновении двух поездов пострадали 27 человек

В результате столкновения поездов на станции Андерматт в Швейцарии пострадали 27 человек. Причина аварии пока не называется.

В Швейцарии на станции Андерматт столкнулись два поезда, в результате 27 человек получили травмы разной степени тяжести, об этом сообщает издание 20 Minuten со ссылкой на местную полицию.

О том, какие именно травмы получили пассажиры, пока не сообщается. Также нет информации о материальном ущербе, который был получен в результате аварии.

Как сообщил изданию очевидец, в результате столкновения было повреждено около десяти вагонов. По предварительным данным, в поездах находились около 100 человек.

Как рассказали в полиции, столкновение произошло примерно в 11:30 по местному времени при попытке составов проехать по параллельным путям.

Сейчас железнодорожное сообщение между пунктами Гешенен и Андерматт приостановлено, на месте работают специальные службы и врачи.

Полиция кантона Ури, где расположен горнолыжный курорт Андерматт, уже начала расследование причин случившегося. Для родственников пострадавших в аварии открыта горячая телефонная линия.