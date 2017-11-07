В Швейцарии и Франции задержаны 10 подозреваемых в подготовке теракта

В Швейцарии и Франции в рамках совместно проведенной этими двумя странами антитеррористической операции задержаны 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта.

Один подозреваемый в связи с террористами был задержан в Швейцарии, еще девять человек были арестованы утром во вторник, 7 ноября, в Иль-де-Франс, Буш-дю-Рона и Приморских Альпах, сообщают BFMTV и Parisien.

Мужчина, подозреваемый в терроризме, задержан в Швейцарии в рамках антитеррористической операции, проводимой совместно с Францией, говорится в сообщении швейцарской прокуратуры. Был проведен обыск в нескольких зданиях в кантонах Невшатель и Во, и один из двух подозреваемых был задержан.

Против 27-летнего швейцарца и 23-летней колумбийки возбуждены дела по нескольким статьям, в том числе за связи с террористическими организациями "Аль-Каида"* и ИГ*.

Во Франции тоже были произведены обыски в нескольких зданиях и произведены аресты. В Валь-де-Марне состоялись два ареста, еще семь в Ментоне и Экс-ан-Провансе, подозреваемым от 18 до 65 лет. Им инкриминируется подготовка теракта, о которой они вели разговоры в соцсетях, в частности в Telegram.

Пока не установлено точно, где должен был по их плану состояться теракт, но речь идет о городе на юге Франции.

Напомним, что в 2015 году Париж сотрясла серия терактов, в которых погибли более 130 человек. Один из них произошел около арены "Стад де Франс", где проходил матч национальных сборных Франции и Германии. В начале октября полиция рапортовала о предотвращенном теракте в Париже перед матчем чемпионата страны по футболу.