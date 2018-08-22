В Швеции вновь массово подожгли автомобили



Сообщение о поджоге поступило властям около 23 часов, передают SVT и Yle.

По словам очевидцев, на парковке в одном из районов города горели шесть легковых машин и фургон. На месте происшествия, якобы, были замечены пять — шесть человек.

Возгорание потушено, в качестве подозреваемых пока никто не задержан.

Пожарники сообщают, что в других районах города также были зафиксированы возгорания — одной и двух машин соответственно.

В середине августа по Швеции прокатилась волна поджогов автомашин, которая, как говорят, была организованной деятельностью. Например, в Гётеборге и его окрестностях подожгли около 80 автомобилей. Отдельные случаи также были зафиксированы в Мальмё и Хельсингборге.

В предыдущие годы в Швеции уже поджигали автомобили в пригородах крупных городов, где проживают потомки иммигрантов.