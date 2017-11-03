В Швеции прогремел взрыв в ночном клубе

В Швеции в ночном клубе Babel в центре города Мальмё произошел взрыв. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на полицию. Пострадавших нет.

На месте взрыва работают взрывотехники. Они устанавливают природу взрыва и его мощность. Территория вокруг здания оцеплена стражами порядка.

По данным полиции, клуб был открыт накануне вечером. В результате взрыва никто не пострадал, так как в тот момент в заведении никого не было. Взрывом повреждены фасад здания клуба и двери.

Как сообщает пресса, власти в связи со взрывом разыскивают трех человек. Их фотографии опубликованы в Сети.





Напомним, в октябре прошлого года в центре Мальмё произошел еще один взрыв около ночного клуба Babel. В результате никто не пострадал, однако здание получило значительные повреждения. Взрывное устройство было заложено перед входной дверью, когда клуб не работал. В связи с инцидентом никто не был задержан.