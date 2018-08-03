03.08.2018, 16:10

В Швеции полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки

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Lenta.ru
EST
В Швеции полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки
Foto: Andres Putting

Шведская полиция застрелила в центре Стокгольма 20-летнего парня с синдромом Дауна и аутизмом из-за сложившейся ”угрожающей ситуации” для окружающих. Об этом пишет Expressen.

По данным издания, Эрик Торелл (Eric Torell) рано утром 2 августа самостоятельно ушел из дома на улицу, как уже происходило несколько раз до этого. Родители, обнаружив пропажу сына, объявили его в розыск. Однако в этот раз молодой человек оказался на прогулке не с пустыми руками: он взял с собой игрушечное оружие. ”Это был подарок. Оно выглядело немного похоже на пистолет-пулемет. До этого дня он просто валялся среди других игрушек”, — рассказала мать Эрика.

В результате около четырех часов утра в полицию поступили сообщения о подозрительном человеке с оружием на улице. На место прибыли наряды полиции. Как сообщается, они сначала приказали Эрику опустить оружие, а затем открыли огонь. Всего в Торелла стреляли три стража порядка, потому что он ”вел себя угрожающе”, когда к нему приближались. Молодой человек скончался через два часа.

”Я услышал выстрелы и проснулся. Когда я выглянул, то увидел полицейских. Они кричали, что кто-то должен сложить оружие и лечь на землю. А затем приехало еще больше полицейских, а также скорая помощь”, — рассказал очевидец.

По словам родителей, слова про угрозу — ложь и выдумка полицейских, поскольку их сын по поведению был похож на трехлетнего ребенка. ”Он и муху не обидел бы, он самый добрый человек в мире”, — указали они.

Прокуратура начала расследование, чтобы выявить возможные нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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