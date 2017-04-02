В Швеции перевернулся автобус со школьниками: трое погибших, до 30 пострадавших

На трассе в Швеции съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший около 50 школьников. Aftonbladet в прямой трансляции с места ЧП на трассе Е45 сообщает о 25-30 пострадавших. Позднее шведские медики сообщили подробные данные о жертвах: погибли три человека, среди госпитализированных шестеро находятся в тяжелом состоянии, 19 - средней тяжести.

Движение по шоссе перекрыто, идет эвакуация пострадавших.

ДТП произошло утром в воскресенье. Автобус по неизвестной пока причине съехал в кювет и завалился набок в 20 километрах от города Свег. На видеотрансляции видно, что в эвакуации пострадавших принимает участие медицинский вертолет.

По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников, шесть сопровождавших их взрослых и водитель, передает РИА "Новости". "Когда я приехал на место аварии, то ситуация казалась хаотичной. Много спасателей, много полиции. Ученики ехали в горы. Данных о травмированных нет, но сообщается, что есть и тяжело, и легко пострадавшие", - сказал корреспондент местной газеты Tidningen harjedalen, ведущий прямую трансляцию с места происшествия. По его словам, авария произошла, когда пассажиры автобуса спали.

Он также указал, что дорожные и погодные условия были хорошими.