В Швеции неизвестные забросали синагогу "коктейлями Молотова"

Около 20 человек в масках забросали коктейлями Молотова синагогу в Гетеборге, на юго-западе Швеции, сообщает в субботу "Интерфакс" со ссылкой на Express.co.uk.

В синагоге в это время проходило собрание иудейской молодежи, ее участники спрятались в подвале до прибытия полиции.

В результате атаки возник небольшой пожар на парковке, само здание и находившиеся внутри люди не пострадали.

Полиция не пока не установила личность нападавших, ведутся их поиски.

Как сообщают местные СМИ, накануне в Гетеборге прошли акции протеста в связи с решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля.