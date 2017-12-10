10.12.2017, 11:00

В Швеции неизвестные забросали синагогу "коктейлями Молотова"


Интерфакс
EST
VENEZUELA-OPPOSITION-PROTEST
фото иллюстративноеFoto: FEDERICO PARRA, AFP

Около 20 человек в масках забросали коктейлями Молотова синагогу в Гетеборге, на юго-западе Швеции, сообщает в субботу "Интерфакс" со ссылкой на Express.co.uk.

В синагоге в это время проходило собрание иудейской молодежи, ее участники спрятались в подвале до прибытия полиции.

В результате атаки возник небольшой пожар на парковке, само здание и находившиеся внутри люди не пострадали.

Полиция не пока не установила личность нападавших, ведутся их поиски.

Как сообщают местные СМИ, накануне в Гетеборге прошли акции протеста в связи с решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии