В Швеции начались массовые поджоги автомобилей. Премьер-министр: какого черта вы это делаете?

Выступая на радио, Лёвен обратился к поджигателям: "Я действительно очень зол! Мой вопрос для них: какого черта вы это делаете?"

Глава правительства призвал общество "жестким образом отреагировать" на этот инцидент. По словам С.Лёвана, этот случай "очень разозлил" его.

Премьер Швеции назвал произошедшее "чрезвычайно организованным" актом вандализма.

Ранее шведская полиция сообщила, что в ночь на вторник неизвестные подожгли более 80 автомобилей в районе городов Гетеборг и Тролльхеттан на юго-западе Швеции.

В результате поджогов никто не пострадал. Полиция приступила к расследованию произошедшего. Однако пока никаких задержаний правоохранительные органы не произвели.

По свидетельствам очевидцев, поджоги устроили "молодые люди в масках". После того, как на место прибыли стражи порядка, организаторы поджогов стали забрасывать их булыжниками. Затем они скрылись с места преступления.