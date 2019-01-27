В Сети опубликовали видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области

Как ранее сообщили в Минобороны, трагедия произошла во вторник во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Самолет из-за попадания в снежный заряд был вынужден совершить жесткую посадку, передает РИА Новости.

В результате бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта. Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На аэродром вылетела комиссия Минобороны для установления всех обстоятельств инцидента. Ведомство заявило, что рассматривает все возможные версии, в том числе техническую неисправность самолета.

Попавший в аварию Ту-22М3 произвели 33 года назад, в 2012 году он прошел капитальный ремонт и в ближайшее время планировался к модернизации.