В сенате США призвали сохранить санкции против России

Члены банковского комитета сената США Майк Крэйпо и Шеррод Браун на заседании 15 марта заявили, что антироссийские санкции, которые были введены после "вторжения России на Украину", отменять нельзя пока российская сторона не примет мер по изменению ситуации, сообщает Reuters.

Республиканец Крэйпо заявил, что ослабление санкционного режима может побудить Россию на совершение новых "агрессивных действий". По его словам, РФ остается "враждебным государством", которое пытается "вбить клин" между Соединенными Штатами и их союзниками.

Демократ Браун напомнил про доклад ЦРУ о российском "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. По его словам, в сенате должны подготовить "ответные меры". "Мы должны усилить, а не ослабить российские санкции", — сказал сенатор.

В начале марта глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном и заявил, что США "солидарны в борьбе Украины против агрессии РФ".

Во время беседы Тиллерсон заверил украинского министра, что Соединенные Штаты и "впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма".

В январе 2017 года Тиллерсон, отвечая на вопрос о санкциях против России, сказал, что российская сторона должна нести ответственность за свои действия. Позже, 9 февраля, уже представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Крым остается в составе РФ.

В начале марта глава правительства России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с ограничительными мерами западных страны, заявил, что "бояться" отмены санкций не надо. "Наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер", — отметил премьер-министр.